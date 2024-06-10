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Хуситы раскрыли американо-израильскую шпионскую сеть

Хуситы раскрыли американо-израильскую шпионскую сеть

Служба безопасности йеменского хуситского движения «Ансар Алла» в понедельник, 10 июня, заявила, что раскрыла и задержала членов шпионской ячейки, связанной с ЦРУ, которая на протяжении десятилетий занималась разведывательной и диверсионной деятельностью, – передает телеканал «Аль-Масира».

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