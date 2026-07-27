Неубиваемый ПК, который защищен по военному стандарту MIL-STD-810H. Представлен HP Z1 G1i

Компактная модель получила 14-ядерный процессор Intel, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБHP расширила линейку графических рабочих станций Z1 G1i, представив новую конфигурацию с процессором Intel Core Ultra 5 235, 16 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 512 ГБ.
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