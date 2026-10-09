В Верхнюю и Нижнюю Золотицу отправили охотников на медведей

Специалистов доставили спецбортом, в их распоряжении — тепловизоры, ночная оптика и собаки. Специалистов доставили спецбортом, в их распоряжении — тепловизоры, ночная оптика и собаки.
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