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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Михайлов подерется с Сергеем Шишкиным на турнире Ural FC 13 в Перми 29 августа

Никита Михайлов 29 августа встретится с Сергеем Шишкиным на турнире Ural FC. Бой по правилам ММА в легчайшем весе возглавит турнир Ural FC 13, который пройдет 29 августа в Перми.

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