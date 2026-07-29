Никита Михайлов подерется с Сергеем Шишкиным на турнире Ural FC 13 в Перми 29 августа

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Никита Михайлов 29 августа встретится с Сергеем Шишкиным на турнире Ural FC. Бой по правилам ММА в легчайшем весе возглавит турнир Ural FC 13, который пройдет 29 августа в Перми.