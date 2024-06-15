Во второй день Игр БРИКС сборная России завоевала 24 золотые медали. Вчера разыграли 41 комплект наград в гребле, карате, настольном теннисе, самбо, синхронном плавании, спортивной гимнастике, тяжелой атлетике и ушу На данный момент Россия лидирует в медальном зачете, имея 40 золотых, 24 серебряных и 14 бронзовых медалей (всего 78).
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