Во второй день Игр БРИКС сборная России завоевала 24 золотые медали. Вчера разыграли 41 комплект наград в гребле, карате, настольном теннисе, самбо, синхронном плавании, спортивной гимнастике, тяжелой атлетике и ушу На данный момент Россия лидирует в медальном зачете, имея 40 золотых, 24 серебряных и 14 бронзовых медалей (всего 78).