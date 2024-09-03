Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

71 993 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Кошин как был комиссаром так им и остался. И что той Монголии до Вашингтона, Лондона и Берлина и вместе взятых и по о...Политолог Кошкин ...
  • Вовладар Даров
    Отстаньте уже от Аллегровой, вам ещё до нее расти и расти!Пригожин прокомме...
  • Вадим Ветер
    Эти "снимаки" готовы залезть в унитаз, чтобы ракурс был поскандальнее..Пригожин прокомме...

Пригожин прокомментировал скандал в Сочи с Аллегровой

Пригожин прокомментировал скандал в Сочи с Аллегровой

Известный медиа деятель Иосиф Пригожин дал комментарий по поводу скандальной ситуации, связанной с поведением певицы Ирины Аллегровой на фестивале в Сочи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Влдимир
Ну, что сказать? Алегрова просто не выдержала контакта с этими борзописцами и борзооператорами на каком нибудь жареньком. Этих тварей писак к столбу, а лучше на кол. И всё будет хорошо!
Ответить
15 час.
ВВ
Вадим Ветер
Эти &quot;снимаки&quot; готовы залезть в унитаз, чтобы ракурс был поскандальнее..
Ответить
14 час.
ВД
Вовладар Даров
Отстаньте уже от Аллегровой, вам ещё до нее расти и расти!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх