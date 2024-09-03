Известный медиа деятель Иосиф Пригожин дал комментарий по поводу скандальной ситуации, связанной с поведением певицы Ирины Аллегровой на фестивале в Сочи.
Пригожин прокомментировал скандал в Сочи с Аллегровой
Комментарии
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В
Влдимир
Ну, что сказать? Алегрова просто не выдержала контакта с этими борзописцами и борзооператорами на каком нибудь жареньком. Этих тварей писак к столбу, а лучше на кол. И всё будет хорошо!
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15 час.
ВВ
Вадим Ветер
Эти "снимаки" готовы залезть в унитаз, чтобы ракурс был поскандальнее..
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14 час.
ВД
Вовладар Даров
Отстаньте уже от Аллегровой, вам ещё до нее расти и расти!
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13 час.
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