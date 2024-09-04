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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Дегтярев: «Мы последние хранители олимпийских ценностей, мы как свет. Будем возвращаться в МОК и на ОИ, а другие форматы параллельно развивать»

Министр спорта выступил на сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

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