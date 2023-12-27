Российский застройщик рассказал о шагах Сбера для сохранения выгодной ипотеки

В девелоперской компании ГК «Инград» заявили, что Сбер спрогнозировал снижение выдачи ипотеки по госпрограммам и предпринял шаги, которые позволят застройщикам предоставить конечным покупателям жилье по выгодным ставкам.
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