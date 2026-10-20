Самое неприятное для человека, привыкшего к особому положению, — однажды обнаружить, что окружающие больше не обязаны под него подстраиваться.
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