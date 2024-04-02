Дети в тяжелом состоянии, тренер погиб: появились новые подробности страшного ДТП под Тихорецком

Дети в тяжелом состоянии, тренер погиб: появились новые подробности страшного ДТП под ТихорецкомЧетыре воспитанника липецкой велошколы находятся в тяжелом состоянии после страшной аварии под Тихорецком, а их тренер – Максим Александрович Раилко погиб.
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