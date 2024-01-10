Нет смысла ждать выздоровления: врач Чумаков о том, как болезнь повлияла на деятельность мозга Заворотнюк

Поклонники Анастасии Заворотнюк, ее верные друзья и последователи в актерской профессии, терпеливо ждут новостей о выздоровлении актрисы, не допуская шанса того, что ситуация может разворачиваться в негативном аспекте.
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