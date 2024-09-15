Боец «Ахмата» Аид рассказал о ежедневной «охоте» на технику ВСУ под Курском

Снайперы спецназа «Ахмат» каждый день «ведут охоту» за легкобронированной техникой Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области, рассказал «РИА Новости» командир одного из отрядов с позывным Аид.
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