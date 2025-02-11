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Царьград

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Уехавший в США актер Бурковский продал московскую квартиру за 80 млн рублей

Уехавший в США актер Бурковский продал московскую квартиру за 80 млн рублей

Звезда русских сериалов «Кухня» и «Медиатор» Андрей Бурковский продал большую квартиру в Москве за 80 миллионов рублей.

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