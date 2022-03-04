Мошенники вводят жителей Карелии в заблуждение

Злоумышленники распространяют информацию в соцсетях о том, что потребителям можно не оплачивать счета за услуги ЖКХ В социальной сети ВК мошенники распространяют ложную информацию о том, что жителям Карелии можно не оплачивать долги за услуги ЖКХ.