Байден допустил двухгосударственное решение конфликта в Израиле

Global Look Press/Ting Shen - Pool via CNP/Keystone Press Agency Президент США Джо Байден не исключил возможности двухгосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта при нынешнем руководстве Израиля.
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