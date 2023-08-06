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Медведев, комментируя конференцию по Украине в Джидде, заявил, что «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде»

Медведев, комментируя конференцию по Украине в Джидде, заявил, что «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде»

Дмитрий Медведев, комментируя конференцию по Украине в саудовской Джидде, заявил, что «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде».

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Комментарии
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Геннадий Шилов
Позиция интересная! Имея постоянную прибыль ( Медведев. Д. А.) , такой оборот событий до Конца дней будет удовлетворять его! Хоть десять лет, хоть двадцать! Зачем победа???
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15 час.

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