Британский аналитик заявил, что ВС РФ пробили огромную дыру в украинской обороне

Будни мужчин. Все что нам интересно

РФ пробила огромную дыру в украинской обороне, заявил британский аналитик Александр Меркурис. По его словам, российская армия добивается больших успехов, продвигаясь в ряде населенных пунктов на Донбассе, что открывает широкие возможности для дальнейшего наступления.