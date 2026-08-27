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Мировое обозрение

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Путин представил парламенту Северной Осетии трёх претендентов на пост главы

Путин представил парламенту Северной Осетии трёх претендентов на пост главы

В Северной Осетии началась финальная стадия процедуры избрания главы республики. Владимир Путин внёс в парламент три кандидатуры: действующего руководителя Сергея Меняйло, замгендиректора «Селенгауголь» Олега Варнавина и директора театра имени Тхапсаева Чермена Дудати.

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