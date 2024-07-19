Монетизация в Telegram: что известно о функции и много ли получится заработать?

Люди, работающие с Telegram в РФ, либо говорят, что новости в монетизации для российских каналов нет, либо пока сами не поняли, как это будет работать, либо уверены, что работать это не будетВесной этого года Telegram запустил монетизацию, благодаря которой владельцы каналов с аудиторией более 1 тысячи человек начали получать половину дохода от рекламы, которую площадка показывает подписчикам.