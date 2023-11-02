«Я психанула»: Тутберидзе раскритиковала Медведеву, Трусову и Валиеву

Этери Тутберидзе дала большое интервью, в котором раскритиковала Камилу Валиеву за небрежность в отношении своей антидопинговой безопасности, Евгению Медведеву — за «одни из худших прокатов» на Олимпиаде, а Александру Трусову — за истерику после поражения на соревнованиях в Пекине.