«Я психанула»: Тутберидзе раскритиковала Медведеву, Трусову и Валиеву

Этери Тутберидзе дала большое интервью, в котором раскритиковала Камилу Валиеву за небрежность в отношении своей антидопинговой безопасности, Евгению Медведеву — за «одни из худших прокатов» на Олимпиаде, а Александру Трусову — за истерику после поражения на соревнованиях в Пекине.
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