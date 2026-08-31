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Подмосковная спортсменка выиграла серебро на чемпионате мира по гребному спорту

Подмосковная спортсменка выиграла серебро на чемпионате мира по гребному спорту

Представительница Московской области Мария Ракова поднялась на вторую ступень пьедестала чемпионата мира по академической гребле, который проходит в столице Нидерландов с 24 по 30 августа.

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