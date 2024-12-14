Элегантное решение Toyota — полезная встроенная функция для внедорожника

Пикапы Toyota пользуются большой популярностью у любителей бездорожья. Новый Tacoma Trailhunter имеет на борту множество приятных мелочей, таких как дополнительное светодиодное освещение, панели Molle по бокам спортивной дуги, но есть и еще одна очень полезная функция – бортовой воздушный компрессор.