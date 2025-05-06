В Омской области открыта стела в честь сотрудников и ветеранов органов внутренних дел

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне в Полтавском районе Омской области состоялось торжественное открытие стелы «Честь и слава сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел».
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