🔧 Устранение нештатной ситуации в Адлерском районе 🔧 Сообщаем, что специалисты МУП г. Сочи "Водоканал" работают над устранением нештатной ситуации на участке водовода диаметром 150 мм по улице Блинова.
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🔧 Устранение нештатной ситуации в Адлерском районе 🔧 Сообщаем, что специалисты МУП г. Сочи "Водоканал" работают над устранением нештатной ситуации на участке водовода диаметром 150 мм по улице Блинова.