Нарышкин заявил о способности ВС РФ нанести поражение любому агрессору

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе XXII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ заявил, что Вооружённые силы РФ способны нанести поражение любому агрессору.
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