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Всё о женщинах

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Супермодель Белла Хадид показала фигуру в бюстгальтере и стрингах

Супермодель Белла Хадид показала фигуру в бюстгальтере и стрингах

Супермодель Белла Хадид восхитила фанатов выходом в белье. Об этом сообщает издание Daily Mail. 28-летняя Белла Хадид приняла участие в показе американского бренда Victoria's Secret, который состоялся 15 октября в Нью-Йорке.

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