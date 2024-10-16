Супермодель Белла Хадид показала фигуру в бюстгальтере и стрингах

Супермодель Белла Хадид восхитила фанатов выходом в белье. Об этом сообщает издание Daily Mail. 28-летняя Белла Хадид приняла участие в показе американского бренда Victoria's Secret, который состоялся 15 октября в Нью-Йорке.
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