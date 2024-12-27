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Вечерний Новосибирск

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  • Vasiliy Belokurov
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Запуск более 70 инвестпроектов утвержден в «Стратегии развития Сибири -2035»

Запуск более 70 инвестпроектов утвержден в «Стратегии развития Сибири -2035»

Среди достижений региона эксперты единогласно отмечают консолидацию усилий по ключевым направлениям: развитие аэропортов, бесперебойное энергоснабжение, кадровое обеспечение ОПК, развитие туризма, резкое сокращение количества долгостроев, выделяя яркую финальную точку: двойную победу Омска за звание Молодежной и Культурной столицы.

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