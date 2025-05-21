Бунт в украинской армии возглавил «Гений»: «Тупейшая потеря людей, дрожь перед бестолковым генералитетом»

Экс-главком ВСУ Залужный собирает в Лондоне недовольных Зеленским и его генералами отставных военных Сергей Ищенко Фото: XinHua / Global Look Press Громким публичным скандалам в украинской армии уже давно никто не удивляется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии