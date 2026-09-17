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Армения ищет альтернативы: газ могут поставлять Азербайджан, Иран и Турция

Армения ищет альтернативы: газ могут поставлять Азербайджан, Иран и Турция Секретарь Совбеза Армен Григорян заявил, что Ереван намерен диверсифицировать поставки голубого топлива.

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