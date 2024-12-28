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Путин разрешил временное снятие запретов для организаций после судов

Путин разрешил временное снятие запретов для организаций после судов

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий временно приостанавливать запрет на деятельность террористических организаций по решению суда.

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