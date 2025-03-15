Бывший советник президента США высказался о словесной перепалке Зеленского и Трампа

Бывший советник экс-президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм назвал по-настоящему необычным поворотом событий словесную перепалку американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая произошла в Белом Доме 28 февраля.
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