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Газета.ру

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Бывший мэр Иркутска устроил дрифт на лимузине по озеру Байкал

Бывший мэр Иркутска устроил дрифт на лимузине по озеру Байкал

Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов устроил дрифт на лимузине по озеру Байкал. Видео поездки опубликовано на его странице в Intagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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