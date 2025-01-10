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В городе Рязани спасатели отряда «Salus» вытащили из пруда детскую коляску

В городе Рязани спасатели отряда «Salus» вытащили из пруда детскую коляску

2 января 2025 года рязанские студенты-волонтеры из спасательного отряда «Salus» Рязанского государственного медицинского университета провели успешную операцию по спасению детской коляски из замерзающего пруда Серая Шейка, расположенного в микрорайоне Дашково-Песочня.

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