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Аргументы и Факты

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NYT: Трамп не считает проект Грэма о санкциях против РФ приоритетным

NYT: Трамп не считает проект Грэма о санкциях против РФ приоритетным

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не считает утверждение законопроекта сенатора Линдси Грэма* об ограничительных мерах в отношении Российской Федерации своей приоритетной задачей, сообщает газета The New York Times.

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