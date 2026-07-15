NYT: Трамп не считает проект Грэма о санкциях против РФ приоритетным

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не считает утверждение законопроекта сенатора Линдси Грэма* об ограничительных мерах в отношении Российской Федерации своей приоритетной задачей, сообщает газета The New York Times.
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