Johnson & Johnson планирует инвестировать $55 млрд в США в последующие 4 года

Крупнейший американский производитель лекарств и санитарно-гигиенических товаров компания Johnson & Johnson (J&J) через свой пресс-релиз сообщила, что планирует инвестировать в экономику Штатов более $55 млрд в последующие 4 года.
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