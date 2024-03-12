МИД Ирана заявил о готовности вернуться к СВПД при желании со стороны Европы

Официальный представитель иранского МИД Насер Канаани заявил, что Иран готов восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и сесть за стол переговоров только в том случае, если европейские страны вернутся к своим обязательствам по сделке.
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