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«Сан-Антонио» повторил клубный антирекорд, проиграв 13 раз подряд

«Сан-Антонио» в понедельник потерпел поражение от «Кливленда» со счетом 109:117. «Сперс» повторили клубный антирекорд, проиграв 13 раз подряд.

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