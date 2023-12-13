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Суд конфисковал холдинг у экстремистов с Украины

Суд конфисковал холдинг у экстремистов с Украины

У украинских экстремистов отобрали предприятия российского ВПК.Константин ЕфименкоКак стало известно “Ъ” ("Коммерсант"), целый российский промышленный холдинг, изделия которого используются для производства самолетов, вертолетов и БМП, оказался под контролем выходцев с Украины, выступающих спонсорами ВСУ.

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Комментарии
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Н
Наталья
Я офуеваю: почему предприятия ВПК вообще оказались в частных руках???
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2 час.
Иван Щукин
Обалдеть, почти два года идёт СВО, а в России работают предприятия, да ещё которые занимаются продукцией ВПК, и эти предприятия подконтрольны экстремистам с Украины!!! Ну уж это ни в какие ворота не влазит! Точно что в нашем &quot;королевстве&quot;не всё в порядке! Это как про инфляцию которая якобы семь процентов ну и с &quot;барского&quot; плеча пенсионерам подбросили 7,5%, а на самом деле эта инфляция миниум в два раза выросла, а на некоторые продукты вообще в три раза выросла! Видно стараются &quot;наши&quot; руководители чтоб пенсионеры как можно быстрее перешли в мир иной!
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1 час.
ЭА
Эльдар Алиев
Вопрос! А почему только дошли до них рук ? СВО идет уже столько времени а враги наживаются за счет России🤬🤦‍♂️
Ответить
1 час.

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