У украинских экстремистов отобрали предприятия российского ВПК.Константин ЕфименкоКак стало известно “Ъ” ("Коммерсант"), целый российский промышленный холдинг, изделия которого используются для производства самолетов, вертолетов и БМП, оказался под контролем выходцев с Украины, выступающих спонсорами ВСУ.
Суд конфисковал холдинг у экстремистов с Украины
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Н
Наталья
Я офуеваю: почему предприятия ВПК вообще оказались в частных руках???
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2 час.
Иван Щукин
Обалдеть, почти два года идёт СВО, а в России работают предприятия, да ещё которые занимаются продукцией ВПК, и эти предприятия подконтрольны экстремистам с Украины!!! Ну уж это ни в какие ворота не влазит! Точно что в нашем "королевстве"не всё в порядке! Это как про инфляцию которая якобы семь процентов ну и с "барского" плеча пенсионерам подбросили 7,5%, а на самом деле эта инфляция миниум в два раза выросла, а на некоторые продукты вообще в три раза выросла! Видно стараются "наши" руководители чтоб пенсионеры как можно быстрее перешли в мир иной!
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1 час.
ЭА
Эльдар Алиев
Вопрос! А почему только дошли до них рук ? СВО идет уже столько времени а враги наживаются за счет России🤬🤦♂️
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1 час.
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