Суд конфисковал холдинг у экстремистов с Украины

Иван Щукин

Обалдеть, почти два года идёт СВО, а в России работают предприятия, да ещё которые занимаются продукцией ВПК, и эти предприятия подконтрольны экстремистам с Украины!!! Ну уж это ни в какие ворота не влазит! Точно что в нашем "королевстве"не всё в порядке! Это как про инфляцию которая якобы семь процентов ну и с "барского" плеча пенсионерам подбросили 7,5%, а на самом деле эта инфляция миниум в два раза выросла, а на некоторые продукты вообще в три раза выросла! Видно стараются "наши" руководители чтоб пенсионеры как можно быстрее перешли в мир иной!