51-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в Лос-Анджелесе. Голливудская актриса вместе с коллегой Октавией Спенсер в рамках благотворительного проекта Stay Gold Project организовала показ мюзикла The Outsiders для учеников одной из школ города.
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