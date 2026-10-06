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SPLETNIK

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Анджелина Джоли вышла в свет в Лос-Анджелесе

Анджелина Джоли вышла в свет в Лос-Анджелесе

51-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в Лос-Анджелесе. Голливудская актриса вместе с коллегой Октавией Спенсер в рамках благотворительного проекта Stay Gold Project организовала показ мюзикла The Outsiders для учеников одной из школ города.

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