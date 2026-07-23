KVERT зафиксировал пеплопад в поселке Ключи от Шивелуча

В поселке Ключи на Камчатке зафиксирован небольшой пеплопад из-за извержения вулкана Шивелуч. По информации от Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, утром 23 июля вулкан выбросил столб пепла на высоту 7 км, и облако движется к северо-востоку.