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Царьград

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KVERT зафиксировал пеплопад в поселке Ключи от Шивелуча

KVERT зафиксировал пеплопад в поселке Ключи от Шивелуча

В поселке Ключи на Камчатке зафиксирован небольшой пеплопад из-за извержения вулкана Шивелуч. По информации от Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, утром 23 июля вулкан выбросил столб пепла на высоту 7 км, и облако движется к северо-востоку.

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