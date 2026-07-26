Из-за непогоды власти ввели режим ЧС в Азовской районе Ростовской области

В Азовском районе Ростовской области ввели муниципальный режим чрезвычайной ситуации из-за последствий сильной непогоды, а основные силы экстренных и коммунальных служб направлены на восстановление электроснабжения и водоснабжения.
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