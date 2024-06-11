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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Соединим-ка Запад с Востоком. Спагетти под нутовым (гороховым) соусом

Где-то я прочел, что примерно на две сотни самой разнообразной итальянской пасты приходится около 10 тысяч рецептов соусов! Блюда Сицилии и Тосканы, Лигурии и окрестностей Неаполя, всего побережья Тирренского моря, вдоль которого мне как-то удалось проехать от Рима до Калабрии, немыслимы без нее, родимой — пасты! Да уж, паста и соус — вещи неразделимые, как, […].

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