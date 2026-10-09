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Аргументы и Факты

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Агроном Дзюба рассказала, как защитить виноград от болезней тёплой осенью

Агроном Дзюба рассказала, как защитить виноград от болезней тёплой осенью

Агроном филиала «Донецкий» Россельхозцентра Татьяна Дзюба рассказала Донецкому агентству новостей, что тёплая осень может затянуть рост винограда и повысить риск грибковых заболеваний, поэтому в октябре растениям необходим особый уход.

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