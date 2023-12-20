В России ответили на обвинения в нарушении обязательств перед ОПЕК+

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, депутат Валерий Селезнев прокомментировал информацию издания Bloomberg, который на основе анализа данных о росте экспорта российской нефти сделал вывод, что Россия нарушает взятые на себя обязательства в рамках ОПЕК+.
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