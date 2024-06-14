Небензя указал на ответственность Запада и Киева в продолжении кровопролития

Россия осознает ответственность за стабильность в мире и подтверждает готовность к диалогу со всеми странами, но это должна быть не имитация мирного процесса с целью обслуживания чьих-либо корыстных интересов как в Бюргенштоке, а серьезный разговор, заявил 14 июня во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.
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