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Вечерний Новосибирск

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Картошка упала в цене на 23% в ходе уборки урожая в Новосибирске

Картошка упала в цене на 23% в ходе уборки урожая в Новосибирске

Новосибирскстат рассказал об изменении цен на потребительском рынке в сентябре-2026. По сравнению с августом сильнее всего упали в цене овощи открытого грунта, яблоки и виноград.

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