Павел Дуров* внесен в перечень террористов и экстремистов: что написано на сайте Росфинмониторинга

В этот раз новый статус бизнесмена официальный. фото: AMTA/Copyright © 2025 BACKGRID UKРанее сообщалось, что создателя «Вконтакте» и Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск, однако на официальном сайте Интерпола его данных не было, подробнее об этом — в нашем материале «ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск, а потом опровергла: разбор».