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Захарова назвала убийство военкора Цицаги очередным тяжким преступлением Киева

Захарова назвала убийство военкора Цицаги очередным тяжким преступлением Киева

МИД России потребовал от международных организаций осудить случившееся.Гибель военного корреспондента Никиты Цицаги в результате прицельной атаки дронов – это очередное преступление правящего в Киеве бандеровского режима, виновные в котором понесут наказание.

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