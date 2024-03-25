В Челнах после зимы начался ямочный ремонт

В Набережных Челнах на данный момент было восстановлено 1 060 квадратных метров дорожного покрытия. На совещании первый заместитель главы горисполкома Илья Зуев сообщил о планах дорожников усилить усилия по ремонту ям.
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