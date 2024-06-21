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Богемская роща – райский уголок в Калифорнии, особый "лагерь" для элиты.

Богемская роща – райский уголок в Калифорнии, особый "лагерь" для элиты.

CONSOLIDATED/CONSOLIDATED NEWS PHOTOS/GLOBALLOOKPRESS БОГЕМСКАЯ РОЩА – "ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ" ДЛЯ ЭЛИТЫ. И ЧАСТЬ ТЕОРИИ О ТАЙНОМ МИРОВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ АНАСТАСИЯ БАКАНОВА: Богемская роща – райский уголок в Калифорнии площадью 11 квадратных километров.

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